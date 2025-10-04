Уражено також один з найбільших НПЗ Росії.

Сили оборони в ніч на 4 жовтня уразили низку важливих об'єктів країни-агресора, зокрема, пошкоджено один з найбільших російських НПЗ та ракетний корабель. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"В районі Онезького озера (Республіка Карелія рф) пошкоджено малий ракетний корабель "Буян-М". Ступінь збитків з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що уражено Кіришський нафтопереробний завод (м. Кіриші, Ленінградська область), там зафіксовано вибухи та пожежу.

Відео дня

Цей НПЗ є одним із найбільших на території країни-агресора, його річна потужність — 18,4 млн тонн переробки нафти в рік.

Також Сили оборони уразили радіолокаційний комплекс "Гармонь" та транспортно-заряджаючу машину зі складу ОТРК "Іскандер" у Курській області.

"Також завдано удару по командному пункту 8 армії збройних сил противника, на тимчасово окупованій території Донеччини. Ціль уражено. Результати уточнюються", - повідомляють у Генштабі.

Робота українських дронів

Наприкінці вересня українські військовослужбовці збили російський гелікоптер Мі-28 FPV- дроном.

Раніше бійці ГУР у тимчасово окупованому Криму вперше в історії спалили два рідкісні російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Вони були оснащені цінним обладнанням для виявлення і ведення боротьби з підводними човнами.

24 вересня українські морські дрони та БпЛА здійснили атаку на чорноморські порти РФ. Російські ЗМІ повідомляли про атаку по Новоросійську, куди перебазовані, зокрема ракетоносії Чорноморського флоту РФ, та порт Туапсе.

Вас також можуть зацікавити новини: