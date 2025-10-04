Офіційного анонсу поки ще не було, але натяк прозоріший нікуди.

Euro Truck Simulator 2, що вийшла у 2012 році, вже давно потребує оновлення старих регіонів, особливо Великої Британії, що входить до базової версії гри. Схоже, розробники з SCS Software почали готувати масштабний ремейк цієї території.

На YouTube-каналі SCS з'явився відеотуторіал із заварювання чаю. Хоча прямого анонсу оновлення поки немає, досвід попередніх релізів дає змогу припустити, що відео пов'язане з майбутнім оновленням Великої Британії.

Ремейк торкнеться карти країни, поліпшивши опрацювання ландшафту, доріг, міст і населених пунктів. Подібні переробки студія вже робила для інших регіонів, наприклад, для Каліфорнії в American Truck Simulator.

Як і минулі великі оновлення, нова версія карти Великої Британії, найімовірніше, буде безкоштовною для всіх власників ETS2. Це дасть змогу гравцям отримати оновлений регіон без додаткових витрат, незважаючи на те, що загальна сума всіх DLC гри за роки досягла близько 3 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, що симулятор далекобійника в космосі святкує першу річницю оновленням із новим контентом. Тепер обмеження швидкості є і в космосі.

