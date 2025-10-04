У мережі з'явилися нові подробиці про Project Moohan, першу гарнітуру змішаної реальності від Samsung, яка стане відповіддю на Apple Vision Pro. Як пишуть у 9to5Google, презентація пристрою відбудеться вже цього місяця.
Очікується, що передзамовлення гарнітури стартує незабаром після презентації 15 жовтня, а в продаж вона надійде 22 жовтня. Ціна пристрою, згідно з джерелом, складе 1800-2800 доларів (~75 000-115 000 гривень), тож новинка виявиться дешевшою за Vision Pro (від $3499).
Джерело також стверджує, що XR-гарнітура від Samsung не буде доступна скрізь і відразу. Спочатку Samsung випустить лише пробну партію (близько 100 000 екземплярів) для оцінки попиту. Найімовірніше, спочатку гарнітура буде ексклюзивною для Кореї та кількох прилеглих азійських країн.
Деякі характеристики гарнітури вже відомі: чип Snapdragon XR2+ Gen 2 і Android XR – нова операційна система від Google для переносних пристроїв. Управління відбуватиметься за допомогою жестів і голосових команд. Пристрій зможе перекладати живу мову на льоту і давати контекстуальні підказки за допомогою ШІ.
Ще до прем'єри майбутня новинка побувала на огляді у відомого блогера MKBHD. Вона схожа на Apple Vision Pro, але в неї є багато переваг як щодо ергономіки, так і щодо ПЗ – Android XR з інтегрованим Google Gemini вигідно вирізняє Moohan на тлі Vision Pro без ШІ. Також блогер похвалив різкість картинки і чуйність пристрою.
Також до кінця року у Samsung має вийти перший смартфон із потрійним екраном. За наявними даними, "трикладушка" комплектуватиметься 9,96-дюймовим дисплеєм – це діагональ у повністю розкладеному стані. У складеному стані розмір Galaxy G Fold буде як у 6,54-дюймого Galaxy Z Fold 7.
УНІАН розповідав, що смарт-годинники Samsung навчаться виявляти ранні ознаки серцевої недостатності. Крім того, компанія розробила компактний гаджет для зняття ЕЕГ, який кріпиться на вухо.