З наступного року Android запроваджує сувору верифікацію розробників – з перевіркою особистості та підтвердженням персональних даних. Якщо раніше подібна перевірка застосовувалася тільки в Google Play, то тепер йдеться про системний рівень. Google детально роз'яснила, як працюватиме нова система.

Перевірку забезпечуватиме новий інструмент Android Developer Verifier, який стане обов'язковою частиною всіх пристроїв з попередньо встановленими сервісами Google, зокрема під управлінням старих версій Android.

Зберігати на пристрої базу з мільйонів зареєстрованих програм, що постійно поповнюється, неможливо, тому для верифікації смартфона в деяких випадках знадобиться підключення до мережі. Водночас на пристрої зберігатиметься кеш із найпопулярніших застосунків, що дасть змогу встановлювати їх і в офлайні.

Як уже було відомо, для розробників передбачено два типи акаунтів. Безкоштовний – для студентів та ентузіастів, однак з обмеженням за кількістю установок. Платний варіант обійдеться у 25 доларів і дасть змогу розповсюджувати додатки без обмежень, аналогічно реєстрації в Google Play.

Підтвердження розробника здійснюватиметься через криптографічний підпис: він має довести, що саме йому належить ключ, яким завірено додаток. Якщо ж розробника буде викрито в поширенні шкідливого ПЗ, встановлення його софту буде заблоковано.

Google наголошує, що нова система перевірки не торкнеться змісту застосунків і спрямована лише на захист користувачів від шкідливого ПЗ. Перелік верифікованих розробників не буде публічним, проте дані зберігатимуться в компанії та можуть надаватися за запитом влади.

Тестування програми стартує вже цього місяця, поки що вона буде доступна тільки за запрошеннями. Для всіх розробників її запустять у березні 2026 року, а у вересні 2026-го для Бразилії, Індонезії, Таїланду та Сінгапуру вона буде обов'язковою.

Нагадаємо, минулого року Apple після тиску з боку ЄС дозволила встановлення сторонніх застосунків на пристроях iOS. Поки що ця можливість доступна користувачам 27 країн, які входять до Європейського союзу, але з часом її розгорнуть по всьому світу.

