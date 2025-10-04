Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області, влучивши у пасажирський потяг. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
"Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири", - повідомив він.
Наразі триває рятувальна операція, працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.
Як повідомила "Суспільному" т.в.о. голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк, внаслідок атаки постраждали близько 30 людей. Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється.
Оновлено 13.16. Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба, Росія вдарила по вокзалу двічі.
"Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка", - розповів він.
В Укрзалізниці додали, що серед постраждалих - касирка потяга та троє дітей. "Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях", - зазначили у відомстві.
Російські атаки
Останнім часом російські окупаційні війська посилили атаки на українську залізничну інфраструктуру. Так, 1 жовтня через обстріли в Сумській області були пошкодження інфраструктури та знеструмлення. А 30 вересня росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.
Раніше голова правління УЗ Олександр Перцовський розповідав, що Росія систематично бʼє по українській залізниці. За його словами, майже щоночі ворог застосовує для цього в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед".
Також директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що росіяни завдають масованих ударів по енергетичних об'єктах України, які відповідають за розподіл електрики в регіонах. Він пояснив, що це призводить до відсутності світла в різних областях.