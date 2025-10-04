У місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливий удар росіян по залізничному вокзалу у Шостці, показавши відео наслідків атаки.

"Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області... Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири", - розповів президент.

Він наголосив, що росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних, і світ не має права ігнорувати цей терор.

"Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - наголосив президент.

Удар по пасажирському потягу у Шостці

4 жовтня вдень росіяни атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області, влучивши у пасажирський потяг. Шостка-Київ.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали близько 30 людей. Поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється.

