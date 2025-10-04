Новий дрон-перехоплювач не має боєголовок або вибухівки, він збиває дрон, рухаючись на високій швидкості.

У Швеції створюють нову систему ППО для знищення російських безпілотників, що літають над Європою, вона в 16 000 разів дешевша за винищувач. Як пише The Telegraph, компанія Nordic Air Defence (NAD) розробляє недорогу міні-ракету, яка використовує "кінетичну силу" для збивання дронів.

Зазначається, що перехоплювач Kreuger 100 використовує інфрачервоні датчики для вистежування ворожих дронів і збивання їх з неба на високій швидкості, що робить його набагато безпечнішим для використання в цивільних районах, ніж фугасні снаряди.

"Ми створюємо невеликий електричний перехоплювач, який має виключно кінетичну дію. У нього немає боєголовок або вибухівки, він збиває дрон, рухаючись на високій швидкості. Це означає, що поліція може використовувати його в цивільних умовах", - заявив Карл Розандер, генеральний директор NAD, виданню The Telegraph.

Він зазначив, що "це було б ідеальним рішенням для ситуації в Данії", оскільки дозволить уникнути запуску дорогих ракет і падіння уламків на цивільну інфраструктуру.

При цьому головна перевага системи Kreuger полягає в тому, що її передбачувана вартість становить лише 5000 доларів, що набагато менше за ціну винищувачів НАТО F-15 і F-35, які використовувалися для знищення безпілотників над Польщею минулого місяця.

При цьому такі ракети можна запускати кількома способами: з ручної гармати, пристрою, схожого на гвинтівку, пускових ящиків зі снарядами або з бортових систем.

"Це також буде корисно в зоні бойових дій в Україні, де безпілотники становлять постійну загрозу для наземних військ і техніки. Система дасть змогу солдатам знищувати FPV-безпілотники з бомбами, які стає все складніше глушити або збивати в небі", - зазначає видання.

Альтернатива "стіні дронів"

Міні-ракети - не єдині нові системи боротьби з дронами, які вивчають лідери ЄС. Вони також розглядають можливість будівництва так званої "стіни дронів". Стіна складатиметься з радарів і систем ППО, розміщених уздовж східного флангу Європи.

Однак експерти заявили, що стіна дронів може виявитися надзвичайно дороговартісною і запобігатиме лише вторгненням дронів, запущених з території Росії або Білорусі, що пролітають над сушею.

Розандер зазначив, що для забезпечення ефективності системи на всьому східному фланзі вона має бути однаковою за своєю структурою і технологіями. Це також потребуватиме повної політичної підтримки всіх країн ЄС на східному фланзі. В іншому разі виникне розрив у повітряному просторі, через який російські безпілотники зможуть легко прослизнути.

Ще одна причина, через яку стіна безпілотників стане лише частковим рішенням, полягає в тому, що вона не приносить користі для запобігання запуску ворожих безпілотників у межах кордонів ЄС.

Тому деякі європейські країни працюють над власними реформами на національному рівні для більш ефективного захисту від безпілотників.

У Німеччині уряд планує змінити правила застосування сили для своєї армії, щоб їй було дозволено збивати безпілотники, якщо вони становлять загрозу критично важливій інфраструктурі.

Ще одна технологія, яка може бути корисною аеропортам, - це портативний радіочастотний глушник, який може змусити дрон приземлитися або навіть направити його в іншому напрямку.

Дрони над Європою - останні новини

Аеропорт Мюнхена 3 і 4 жовтня призупиняв роботу через невідомі безпілотники.

Також ЗМІ повідомляли, що над військовою базою в Бельгії помітили півтора десятка дронів. Цією базою виявився армійський навчальний табір з охоронною зоною, на якій проводяться навчання зі стрільби. Наразі бельгійські військові розслідують інцидент.

