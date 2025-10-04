У півтора рази більше: в Росії заявили про '‎рекордну‎ кількість'‎ виготовлених літаків

Російська державна корпорація "Ростех" цього року "поб'є рекорд" з випуску нових літаків, виготовивши у півтора рази більше крилатих машин, ніж у минулому у році. Про це повідомив генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації (входить до складу "Ростех") Вадим Бадеха.
"Цей рік для корпорації є рекордним – за обсягом річного випуску нових літаків ми перевершимо цей показник за всі роки пострадянського періоду. Випустимо практично на 50% більше, ніж минулого року, хоча минулий рік також був рекордним", – заявив керівник ОАК.
Зростання стосується переважно випуску бойових машин. Нагадаємо, корпорація регулярно постачає окупаційним військам багатофункціональні винищувачі Су-35С, фронтові бомбардувальники Су-34 та інші авіаційні комплекси.
Щодо цивільного літакобудування, то сьогодні триває створення МС-21, "Суперджет-100", Ту-214 та Іл-114-300. Вони мають компенсувати (принаймні частково) нестачу західних пасажирських літаків Boeing і Airbus.
Літакобудування в Росії – інші новини
Це не перший випадок, коли в Росії кажуть про "рекорди" виробництва літаків. У червні повідомлялося, що Об'єднана авіабудівна корпорація цього року збільшить випуск літаків на 30%.
Зі свого боку зазначимо, що теза щодо рекордної кількості виглядає трохи дивно, адже насправді ситуація в російському авіабудуванні далека від нормальної.
З моменту анексії Криму Росія стикається із санкційним тиском Заходу, який обвалив виробництво авіатехніки.
За підрахунками російського ЦАСТ, якщо у 2014 році Збройні сили РФ отримали більше 100 бойових і навчально-бойових літаків нового виробництва, то у 2018-му ця цифра зменшилася до 50-ти.
За підрахунками західних фахівців, у минулому році РФ виготовила лише кілька десятків бойових машин, що можна вважати стагнацією авіабудування.