У півтора рази більше: в Росії заявили про '‎рекордну‎ кількість'‎ виготовлених літаків

Російська державна корпорація "‎Ростех"‎ цього року "‎поб'є рекорд"‎ з випуску нових літаків, виготовивши у півтора рази більше крилатих машин, ніж у минулому у році. Про це повідомив генеральний директор Об'єднаної авіабудівної корпорації (входить до складу "‎Ростех"‎) Вадим Бадеха.

"‎Цей рік для корпорації є рекордним – за обсягом річного випуску нових літаків ми перевершимо цей показник за всі роки пострадянського періоду. Випустимо практично на 50% більше, ніж минулого року, хоча минулий рік також був рекордним"‎, – заявив керівник ОАК.

Зростання стосується переважно випуску бойових машин. Нагадаємо, корпорація регулярно постачає окупаційним військам багатофункціональні винищувачі Су-35С, фронтові бомбардувальники Су-34 та інші авіаційні комплекси.

Щодо цивільного літакобудування, то сьогодні триває створення МС-21, "Суперджет-100", Ту-214 та Іл-114-300. Вони мають компенсувати (принаймні частково) нестачу західних пасажирських літаків Boeing і Airbus.

Це не перший випадок, коли в Росії кажуть про "рекорди" виробництва літаків. У червні повідомлялося, що Об'єднана авіабудівна корпорація цього року збільшить випуск літаків на 30%.

Зі свого боку зазначимо, що теза щодо рекордної кількості виглядає трохи дивно, адже насправді ситуація в російському авіабудуванні далека від нормальної.

З моменту анексії Криму Росія стикається із санкційним тиском Заходу, який обвалив виробництво авіатехніки.

За підрахунками російського ЦАСТ, якщо у 2014 році Збройні сили РФ отримали більше 100 бойових і навчально-бойових літаків нового виробництва, то у 2018-му ця цифра зменшилася до 50-ти.

За підрахунками західних фахівців, у минулому році РФ виготовила лише кілька десятків бойових машин, що можна вважати стагнацією авіабудування.

