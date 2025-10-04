Прямували в Німеччину: Бельгія розслідує появу 15 таємничих дронів над своєю базою

Міноборони Бельгії вивчає масовий проліт безпілотників над базою Ельзенборн.

Міністерство оборони Бельгії розпочало розслідування після інциденту з 15 безпілотниками, які у четвер увечері пролетіли над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону з Німеччиною, пише Politico.

За даними Міноборони країни, наразі невідомо, звідки прилетіли дрони та хто ними керував. Повідомляється, що після перетину бельгійської бази вони прямували далі у бік Німеччини.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що поки немає доказів причетності Росії до інциденту, але назвав подію прикладом можливих "гібридних загроз".

Відео дня

"Це спосіб сіяти заворушення. Такий підхід був моделлю дій Росії протягом багатьох років", – зазначив Франкен.

Що передувало

Інцидент збігся з іншими випадками використання дронів у Європі. У четвер безпілотник помітили біля аеропорту Мюнхена, що змусило тимчасово зупинити роботу диспетчерської служби. Було скасовано 17 рейсів, ще 15 перенаправили до інших міст, а майже 3000 пасажирів залишилися заблокованими в терміналах.

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер закликав надати поліції право негайно збивати дрони.

"Баварія повинна ухвалити закон про прискорений розгляд цього питання", – написав він у соцмережі X.

Подібні інциденти вже раніше фіксували в Данії та Норвегії, що спричинило дискусії серед європейських лідерів про необхідність створення "стіни дронів" на східному фланзі для захисту від загроз. Найсерйознішим випадком стала поява російських ударних дронів у небі Польщі, що викликало хвилю допомоги з боку союзників.

Аналітики попереджають, що технології дронів розвиваються швидше, ніж засоби протидії. Дослідник RUSI Роберт Толласт наголосив, що навіть захист аеропортів від невеликих квадрокоптерів є складним завданням, а системи виявлення залишаються дорогими й обмеженими.

