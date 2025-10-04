Obsidian тимчасово припинила продаж 5 своїх проєктів.

Розробники ігрового рушія Unity випустили екстрений патч, що усуває критичну вразливість, яка непомітно була присутня в рушії майже 8 років. Проблема зачіпала всі проекти, створені на Unity 2017.1 і новіше, незалежно від платформи.

Вразливість давала змогу зловмисникам впроваджувати шкідливі файли та виконувати довільний код із правами програми. За шкалою CVSS її небезпеку оцінили на 8.4 з 10.

Unity підкреслила, що на момент виходу патча не зафіксовано реальних випадків злому, проте розробників закликали негайно встановити оновлення через Unity Hub і заново перекомпілювати свої проєкти.

Відео дня

Valve оновила клієнт Steam, щоб захистити користувачів від можливих атак, Microsoft випустила оновлення для Defender, а Google посилила захисні заходи для Android.

Тим часом Obsidian Entertainment тимчасово зняла з продажу кілька своїх ігор: Pillars of Eternity, Deadfire, Pentiment і спеціальні видання Grounded 2 і Avowed. Останні, хоч і створені на Unreal Engine 5, містили артбуки, зроблені на Unity, що і стало причиною їхнього тимчасового зникнення.

Раніше ми розповідали, що в рушії Unreal Engine 5 відбулися кардинальні зміни для зручності розробників. Рушій перейшов на координатну систему Left-Up-Forward.

Вас також можуть зацікавити новини: