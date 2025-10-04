Загалом гравці награли вже майже 3 тисячі років.

З моменту релізу Dying Light: The Beast минуло трохи більше двох тижнів, і розробники з Techland опублікували першу статистику щодо активності гравців за перші 12 днів.

По всьому світу гравці сумарно знищили понад два мільярди зомбі, точніше 2 289 451 369 заражених. На це пішло 2 923 роки колективного ігрового часу. Лідером за кількістю знищених зомбі стали США, за ними йдуть Китай, Німеччина та Велика Британія.

Гравці не тільки стріляли - 59,5 мільйона влучань у голову припало на частку вогнепальної зброї, 23,6 мільйона коктейлів Молотова були кинуті, 266,5 тисячі зомбі згоріли від вогнеметів, а 3,6 мільйона - від пострілів із револьвера в голову. Також було збито на машинах понад 334 000 заражених і розчленовано понад 302 000.

Відео дня

Самі гравці загинули 168 933 рази, але водночас сумарно провели 189 117 800 годин нічного часу в грі і пробігли 152 185 635 кілометрів, збираючи ресурси і рятуючись від атак зомбі.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft поділилася статистикою Assassin's Creed Shadows. Загалом у гру вже зіграли 5 мільйонів гравців, а кількість вигладжених домашніх тварин сягнула 38 мільйонів.

Вас також можуть зацікавити новини: