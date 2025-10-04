'Не готові до наступної війни': НАТО робить ставки на танки, попри досвід в Україні, - BI

Війна в Україні показала слабкості бронетехніки, однак НАТО інвестує у її модернізацію.

Попри те, що дрони дедалі частіше перетворюють танки та бронетехніку на палаючі уламки на українському фронті, країни НАТО активізують закупівлі й модернізацію важкої бронетехніки — готуючись до можливого розширення конфліктів у Європі, пише Business Insider.

На кадрах з фронту дешеві FPV-квадрокоптери врізаються у відкриті люки танків і спричиняють вибухи; розбиті корпуси техніки лежать уздовж доріг і на полях. За даними відкритих трекерів та аналітичних центрів, тисячі транспортних засобів знищені, багато з них — внаслідок атак дронів. Попри це альянс і окремі держави роблять великі інвестиції у бронетехніку.

Які країни купують танки

За останній рік близько півдюжини союзників оголосили про великі закупівлі:

Швеція та Чехія придбали по 44 танки Leopard 2A8;

Нідерланди — 46 одиниць;

Хорватія — 50;

Польща заявила про купівлю 180 південнокорейських K2 Black Panther;

Литва вперше в історії закуповує танки у відповідь на війну в Україні.

Німеччина також переозброює і розгортає Leopard 2A8 у рамках нових бригад, а європейські оборонні компанії оголосили про інвестиції і спільні проєкти з розробки нових моделей бронетехніки.

Чому НАТО не відмовляється від танків

Експерти наголошують: хоча дрони суттєво змінили характер сучасних боїв і знизили ефективність класичної бронетехніки в умовах виснажливих, статичних фронтів, танки все ще виконують критичні завдання — шоковий ефект, далека вогнева підтримка та здатність захоплювати й утримувати територію.

"Усі готуються до минулої війни і ніколи не готові до наступної", — зазначив Джеффрі Едмондс з Центру військово-морського аналізу, додаючи, що було б помилкою вважати, ніби наступна війна буде ідентична українській.

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон, колишній танковий офіцер британської армії, визнає, що дрони знизили ефективність танків. Водночас він і інші фахівці вказують, що альянс має технологічні та вогневі переваги — включно з авіацією F-35 та іншими засобами — які дозволяють по-іншому застосовувати танки та захищати їх від загроз згори.

Адаптація і модернізація

Виробники та армії працюють над модернізацією танків під загрозу безпілотників: нові модифікації Leopard 2A8 включають елементи захисту від дронів, а також розробляються системи радіоелектронної боротьби та інші засоби активного захисту. Одночасно з’являються спроби створити "великі" європейські проєкти головного бойового танка наступного покоління.

Скотт Бостон з RAND підкреслює, що обидві сторони на фронті тримають танки на певній відстані від лінії зіткнення і додатково бронюють машини, щоб підвищити їхню живучість проти FPV-дронів.

Як повідомляв УНІАН, на фронті змінюється тактика використання бронетехніки через те, що ведеться війна дронів, і тому танки на полі бою стали дуже вразливими.

Військовий експерт, ветеран морської піхоти Юрій Микуляк пояснив, що зараз російські танки працюють із закритих, замаскованих позицій як артилерія.

"По суті, зараз танк у ворога, та й у нас теж, працює як гаубична артилерія, тому що танк - це дуже вразлива техніка", - зазначив експерт.

