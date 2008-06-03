Посол США: проблеми з компанією Vanco треба вирішувати

Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР вважає, що проблеми з компанією Vanco мають вирішуватися за столом переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав, відповідаючи на запитання під час Міжнародного форуму «Українське євроатлантичне майбутнє».

«В кожному контракті мають бути дві сторони. Якщо виникає якась суперечка, вони мають сісти за стіл переговорів і вирішувати ці питання», - сказав В.ТЕЙЛОР.

При цьому посол зазначив, що в бізнесі, як правило, не буває так, щоб одна зі сторін в односторонньому порядку виходила з контрактної угоди.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України Угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Пізніше Vanco International передала всі права і обов`язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.