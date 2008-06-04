УНП вимагає поставити пам`ятник Василеві Симоненку

Українська народна партія наполягає на встановленні у Черкасах пам’ятника видатному поету Василеві Симоненку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, з цією метою з ініціативи Черкаської обласної організації Української народної партії у Черкасах було проведено мистецько-політичну акцію „Черкаський Майдан: Постоїмо за Василя Симоненка! Відстоїмо українську Україну!”. Цій акції передував збір підписів до міського голови Черкас Сергія ОДАРИЧА з вимогою спорудити пам’ятник видатному поету.

В акції взяли участь понад 300 черкащан, а також народний депутат України, перший заступник голови УНП Іван ЗАЄЦЬ, відомі черкаські політики, депутати обласної ради, творчі колективи та митці.

Голова Черкаської обласної організації Української народної партії Леонід ДАЦЕНКО у своєму виступі зокрема зазначив: „Протягом трьох тижнів на агітмайданчиках міста, де були виставлені наші намети, було зібрано більше 2 тисяч підписів під зверненням до міського голови Черкас та депутатів міської ради з вимогою спорудити монумент Василю Симоненку цього року. Понад 500 жителів Черкас звернулися до міської влади із листами-вимогами будівництва пам’ятника видатному поету. На всіх телеканалах області та міста пройшли міні-телемарафони, присвячені Василю Симоненку. Акція національно-демократичних сил Черкащини є безстроковою, ми її завершимо лише в день відкриття монумента В.Симоненку на майдані, який носить його ім’я”.

Як зазначає прес-служба УНП, історія будівництва пам’ятника В.Симоненку в Черкасах триває з 1990 року. Тоді товариством „Заповіт” на будівництво пам’ятника поету було зібрано понад 80 тис. радянських рублів. Змінювалась міська влада, приходили нові мери, обиралися нові депутати міськради, котрі обіцяли встановити пам’ятник, але питання із будівництвом монумента В.Симоненку не вирішене і до сьогодні. У 2007 році кошти передбачені на будівництво пам’ятника, міською радою були перерозподілені на будівництво паркувального майданчика.