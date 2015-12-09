Рада планує дозволити засудженим робити татуювання і вживати жаргонну лексику

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань в виправних колоніях, арештних домах, виправних центрах та слідчих ізоляторах здійснюють спостережні комісії, які діють на підставі цього Кодексу та Положення про спостережні комісії, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а у виховних колоніях – піклувальними радами.

Крім того, встановлюється, що засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його місця проживання до засудження. За заявою засудженого його може бути направлено для відбування покарання до виправної чи виховної колонії у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до місця проживання родичів.

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У дільниці посиленого контролю тримаються засуджені, які систематично (два та більше разів) вчиняють злісні порушення установленого порядку відбування покарання, що загрожували безпеці персоналу, засуджених або інших осіб. Загальна тривалість перебування особи у дільниці посиленого контролю не може перевищувати 6 місяців.

Крім того, із переліку засуджених до позбавлення волі, які не підлягають переведенню до дільниці соціальної реабілітації, виключаються вагітні жінки та жінки, які мають при собі дітей віком до 3 років.

Із переліку обов'язків засуджених виключається виконання робіт із благоустрою колонії. Водночас, із переліку того, що заборонено засудженим, виключається заборона на вживання нецензурних та жаргонних слів, а також заборона давати і присвоювати прізвиська.

Також знімається заборона наносити собі або іншим особам татуювання. Якщо у чинному законодавстві йдеться про заборону тримати тварин, то нині пропонується встановити заборону на тримання тварин без дозволу адміністрації.

Серед іншого, законопроектом встановлюється, що короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії, за винятком жінок, що відбувають позбавлення волі, яким побачення з дітьми надається без обов’язкової присутності представника колонії.

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Можливість здійснювати телефонні розмови надається засудженим одразу після прибуття до установи виконання покарань, в тому числі і під час перебування у дільниці карантину діагностики та розподілу.

Примусове годування засудженого може бути здійснене лише на підставі рішення суду, прийнятого за висновком лікаря, що засуджений опиняється перед загрозою розладу здоров’я перманентного характеру та існує очевидна загроза його життю.

Час роботи засуджених у період відбування ними покарання у виді позбавлення волі зараховується у стаж роботи для призначення трудової пенсії. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які отримують пенсію, зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш 50% пенсійної виплати.