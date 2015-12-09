Поклонська розповіла про збитки від енергоблокади Криму: "Все зупинилося"

Про це заявила так звана прокурор Криму Наталія Поклонська, повідомляють " Крим.Реалії ".

"Так це мільйони, а може навіть мільярди, в даний час це мільйони. Щодня ця цифра уточнюється. Ми запитуємо цей збиток повністю у всіх відомств республіки. Все, що працювало нормально в Криму до цього, повністю зупинилося", - зазначила Поклонська.

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При цьому "прокурор" пообіцяла підрахувати кожну копійку. "Ми нічого не втратимо, нічого не забудемо. Все перевіримо і порахуємо, головне, щоб вистачило майна у винних, щоб розрахуватися із заподіяною шкодою", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше оперативний штаб активістів "Правого сектора" "Блокада Криму" заявив про припинення участі в блокаді півострова через рішення Меджлісу кримсько-татарського народу про допуск ремонтників до ЛЕП, яке не було погоджено з іншими представниками громадських організацій.

Кримсько-татарські активісти заявили, що зупиняють енергоблокаду Криму, так як вона не повинна створювати проблеми для простих жителів.