Азаров спростовує звинувачення Тимошенко

Народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів) спростовує звинувачення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у причетності нібито його радника до тіньової приватизації майна заводу “Арсенал” та Центрального конструкторського бюро “Арсенал”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів із посиланням на М.АЗАРОВА.

“Сьогодні знову було розповсюджено абсолютно неправдиву і некоректно представлену інформацію про те, що нібито “раднику пана АЗАРОВА були віддані в довгострокову незрозумілу оренду корпуси КБ “Арсенал”. У зв’язку з цим є необхідність ще раз категорично заявити, що згаданий керівник підприємства не був і не є ані штатним, ані позаштатним радником або помічником Миколи АЗАРОВА”, - йдеться у заяві М.АЗАРОВА.

Колишній перший віце-прем’єр-міністр також наголошує, що “головні рішення з приводу оренди приміщень “Арсеналу” приймались у 2005 і 2006 роках (про це, зокрема, повідомила газета “Дело”), коли Партія регіонів і Микола АЗАРОВ перебували в опозиції”.

“Оскільки у тих, хто розповсюджує неправдиву інформацію, були всі можливості ретельно перевірити її достовірність, проте, продовжує розповсюджуватись саме неправда, можна зробити єдиний висновок: робиться це навмисно, і це спроба дискредитувати відомого опозиційного політика”, - заявляє М.АЗАРОВ.

Депутат також звернувся з проханням до ЗМІ “не втягуватися у провокації і не нехтувати фаховими стандартами правдивості та об’єктивності”.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір ініціювати засідання Ради національної безпеки та оборони України в разі нереагування Генеральної прокуратури на факт тіньової приватизації заводу «Арсенал».

«Ми звертаємося до Генеральної прокуратури України, і якщо вона нічого не зробить, я ініціюватиму засідання РНБО. Хоч одне рішення РНБО має прийняти реальне», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з трудовим колективом заводу «Арсенал».

Глава уряду заявила, що в результаті тіньової приватизації заводу «Арсенал» два заводські корпуси, зокрема центральне конструкторське бюро, було передано компанії «Автоінтернешнл», що належить члену Партії регіонів Ігорю ЗАТУЛЕНКУ.

Сьогодні, 4 червня, уряд відмінив усі рішення і наказ Національного космічного агентства України (НКАУ) про тіньову приватизацію Центрального конструкторського бюро «Арсенал» і Заводу «Арсенал».

“Ми з’ясували, що Фонд держмайна дав незаконний дозвіл, враховуючі, що це казенне підприємство, на утворення спільного підприємства, де практично 7 ключових об’єктів власності заводу були передані спільному підприємству, в якому доля заводу “Арсенал” була міноритарною. При цьому, як цікаво проглядається, це спільне підприємство створено приватною структурою, якою володіють родичі керівництва заводу, і, крім того, так само дорученням і рішенням попереднього уряду, раднику пана АЗАРОВА були віддані в довгострокову оренду корпуси КБ “Арсенал”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.