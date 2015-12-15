Сьогодні в окупованому Криму очікується запуск другого ланцюга енергомосту з Росії

Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, передає "Крим.Реалії".

"Протягом завтрашнього дня команда буде дана на підключення енергомосту", – заявив він на засіданні штабу з ліквідації наслідків НС.

"Набір потужності буде здійснюватися поступово, не відразу відбувається подача у повному обсязі", – додав він.

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Глава Міненерго Росії Олександр Новак заявив, що друга черга першої лінії енергомосту в окупований Крим з Кубані дасть близько 90% потреби півострова в електроенергії.

Раніше міністр енергетики російського уряду окупованого Криму Світлана Бородуліна зажадала мобілізувати сили «Крименерго» для запобігання аварійним ситуаціям у Криму, які можливі після введення другої черги енергомосту з Кубані.

Нагадаємо, 22 листопада через підрив електроопор в Херсонській області в анекований Росією Крим перестала надходити електроенергія з материкової частини України. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.