Суд над російськими ГРУшниками: військовий лікар-хірург дав свідчення проти Єрофєєва та Александрова

Як передає кореспондент УНІАН, під час сьогоднішнього засідання колегії Голосіївського районного суду у справі російських диверсантів Алексанрова та Єрофєєва був допитаний черговий свідок обвинувачення - військовий лікар-хірург Антонюк.

Свідок розповів, що до лікарні у місті Щастя, де він на той час служив хірургом, спочатку привезли військовослужбовця ЗСУ Вадима Пугачова у стані клінічної смерті, який згодом помер. Потім через деякий час до лікарні були доставлені Єрофєєв та Александров.

У Александрова був вогнепальний перелом лівого стегна, а у Єрофєєва - вогнепальне поранення плеча.

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Антонюк оперував обох. Також він повідомив на суді, що в ході спілкування з Єрофєєвим та Александровим вони розповіли, що є військовослужбовцями з Російської Федерації.

Також лікар упізнав у суді одяг та взуття Александрова та Єрофєєва.

Крім того, він розповів на суді, що не відчував жодної неприязні до хворих.

"У мене не було агресії до них. Хотілося б, щоб до наших там ставилися так, як ми ставились до них (Єрофєєва і Александрова)", - підкреслив лікар.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні низки злочинів. Наразі Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.