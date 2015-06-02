У мережі з'явилося повне відео з телефону одного із затриманих ГРУшників

На відео зафіксовано пересування групи російських військових.

Крім цього, в кадрі з'являється ще один затриманий згодом українськими військовими ГРУшник Євген Єрофєєв, який просить Александрова не знімати.

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Варто відзначити, що на відео чути залпи гармат і стрілянина.

Увага! Відео містить ненормативну лексику.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко показав депутатам під час свого виступу у Верховній Раді України фрагмент відеозапису з телефону одного із затриманих російських військовослужбовців.

Нагадаємо, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова і Єрофєєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві. Обидва заарештовані Шевченківським райсудом Києва до 19 липня. Як відомо, російська сторона не надала своїм громадянам адвокатів, тому їх захищають українські.