Мінфін виділив перші 10 млн. грн. на Меморіал пам'яті жертв голодоморів

Міністерство фінансів перерахувало 10 млн. грн. Українському інституту національної пам`яті на зведення Меморіалу пам’яті жертв голодоморів.

Це перший транш, який було заплановано на цей період, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Всього на побудову Меморіалу протягом року буде виділено 80 млн. грн. за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Києва на спорудження Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні».

Цього року Україна відзначає 75-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. У Плані заходів на 2007-2008 роки, зокрема, передбачено спорудження у Києві Меморіалу пам’яті жертв голодоморів, згідно із розпорядженням Кабінету міністрів від 21 листопада 2007 року № 1026-р.