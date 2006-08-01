Затримано Султана з чотирма паспортами і посвідченням української розвідки

В Одеській області працівники міліції затримали оголошеного в міжнародний розшук громадянина Росії Султанбека АЙДАМИРОВА, відомого в кримінальному світі як Султан.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС України, уродженець Грозненського району розшукувався російськими правоохоронними органами за здійснення особливо небезпечних злочинів. Зокрема, за рішенням одного з районних судів Москви, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за організацію викрадення віце-президента Національної асоціації професійного гольфу. "За його життя зловмисник вимагав і одержав 1,5 млн. дол. Платіжне доручення про перерахування грошей потерпілий підписав під дулом пістолета ", - зазначають у Департаменті зі зв`язків із громадськістю МВС.

За скоєні в Росії злочини С.АЙДАМИРОВУ загрожує до 15 років позбавлення волі. В Україні зловмисник намагався переховуватися, використовуючи 4 фіктивні паспорти. Зараз українська міліція перевіряє його на причетність до здійснення злочинів в Україні. "Поки що йому інкримінується підробка документів", - повідомили в департаменті, наголосивши, що під час затримання у С.АЙДАМИРОВА було вилучене підроблене посвідчення полковника української розвідки. На даний момент вирішується питання про його екстрадицію.