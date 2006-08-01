Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО ініціюватиме переоцінку земель, які здаються в оренду, а також моніторинг ринку землі на Київщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила на прес-конференції у Києві, зазначивши, що робитиметься це спільно з обласною радою.

„Найдорожче, що є в Київській області – це земля, і вона розтринькується”, - наголосила голова облдержадміністрації.

Голова КОДА вважає, що існуючі орендні ставки в області надзвичайно низькі, особливо в окремих районах, тоді як терміни оренди за вже укладеними договорами сягають 40-49 років.

В.УЛЬЯНЧЕНКО навела для прикладу Яготинський район, де орендна плата становить 15 гривень за гектар, а також Іванківський район – 447 гривень за гектар.

„Те, що власники ділянок сплачують в якості податку за рік, зараз коштує один сантиметр землі” – сказала вона.

Губернатор Київщини визнала за необхідне „вмотивовувати” орендарів.

„Ми будемо різними законними методами вмотивовувати володарів великих ділянок – або доплата, або участь у соціальній сфері регіону” – сказала вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також зазначила, що, на її думку, варто продовжувати практику земельних аукціонів, але на них слід виставляти не просто земельні ділянки, а цільові проекти розвитку даної місцевості з урахуванням потреб громади та області.

„Адже у багатьох котеджних містечках навколо Києва немає магазинів, аптек, закладів культури, натомість йдуть звернення до влади щодо забезпечення соціальної сфери” – зазначила вона.

В.УЛЬЯНЧЕНКО також повідомила про підсумки соціально-економічного розвитку Київщини за 1 півріччя 2006 року, за якими, зокрема, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в Київській області становить 975,6 гривень. У червні середня зарплата становила 1072 гривні. Обсяги промислового виробництва в області зросли на 14,8 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року.