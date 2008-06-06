З митниці відповіли нардепам: оцінювати мають Президент і прем'єр

У відповідь на закиди окремих народних депутатів Державна митна служба України наголошує, що оцінювати її діяльність буде суспільство, Президент і прем’єр-міністр.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Державної митної служби України “на закиди окремих народних депутатів щодо діяльності Держмитслужби”.

“Політична нестабільність, партійне протистояння, суспільне роздратування, як каталізатор, породжують і проявляють слабких і залежних індивідів. Наша найновітня історія “подарувала” багато прикладів продажності, заздрощів, безвідповідальності та зради”, - зазначається у заяві.

У відомстві переконанні, що “верхом аморальності та цинізму є спроба прикриття брутальної зради благородними цілями. Неприхована мотивація, очевидність бажання за зраду отримати посаду лише довершують образ псевдогероїв”.

Оцінювати діяльність Держмитслужби та її працівників буде суспільство, Президент та прем’єр-міністр, наголошується у заяві. У відомстві впевнені, що це будуть об’єктивні та неупереджені оцінки.

Зі свого боку, Держмитслужба запевняє, що і надалі буде боротися з корупцією та контрабандою, вбачати захист внутрішнього ринку і наповнення Держбюджету своєю головною метою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, народний депутат із фракції Блоку Юлії Тимошенко Ігор РИБАКОВ прийняв рішення про вихід зі складу Коаліції демократичних сил.

У його заяві зазначається, що “Рішення залишити ряди парламентської більшості стало логічним наслідком виявлених мною численних корупційних діянь, сліди яких ведуть до вищого керівництва уряду».

І.РИБАКОВ заявив, що як голова міжфракційного депутатського об’єднання «Контрабанді – стоп!» дійшов висновку, що уряд не лише не припинив дію незаконних схем, а й розширив арсенал засобів контрабанди.

«Провідну роль в адмініструванні корупційних діянь відіграє Державна митна служба та її керівник Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Саме це відомство та його очільник запровадили нові контрабандні комбінації, що полегшило державний бюджет на мільярди гривень», - говориться в заяві депутата.