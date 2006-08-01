Депутати пропонують звільнити Юлію Тимошенко з Ради НБУ

Народні депутати Микола САДОВИЙ (СПУ), Василь ВОЛГА (СПУ) та Владислав ЛУК`ЯНОВ (Партія регіонів) пропонують Верховній Раді України змінити склад Ради Національного банку України.

Відповідний проект постанови зареєстровано сьогодні у парламенті.

Згідно з документом, народні депутати пропонують призначити членами Ради НБУ: членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності: Сергія КЛЮЄВА (фракція Партії регіонів), Василя ГОРБАЛЯ (ПР), Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ) та Василя ЦУШКА (СПУ); членів Комітету ВР з питань бюджету Ігоря ПРАСОЛОВА (ПР) та Миколу РУДЬКОВСЬКОГО (СПУ); члена Комітету ВР з питань економічної політики Бориса КОЛЕСНІКОВА (ПР).

Крім того, депутати пропонують звільнити з посади членів Ради Національного банку України Ігоря Плужнікова та Юлію ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Членів Ради НБУ пропорційно (по сім осіб) призначають Президент України та Верховна Рада. Строк повноважень члена Ради НБУ – сім років.

У даний час до складу Ради НБУ за квотою парламенту входять Валерій АЛЬОШИН, Сергій БУРЯК, Петро ПОРОШЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Федір ШПИГ та Ігор ЮШКО. У всіх зазначених осіб, крім Ю.ТИМОШЕНКО, закінчився строк повноважень.