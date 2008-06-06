КС має дати роз'яснення щодо імперативного мандату

Перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК не виключає, що деякі депутати можуть звернутися до Конституційного Суду для тлумачення норм закону про умови припинення існування коаліції через вихід зі складу парламентської більшості двох депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення Є.КОРНІЙЧУК висловив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я можу припустити, що якась зі сторін, яка намагатиметься перекрутити позиції Конституції, а такі факти в нас існували й раніше, ну, наприклад, до питання, чому у ВР не застосовують імперативний мандат, тому що намагаються викручувати через роз`яснення Конституційного Суду й інші інструменти, тобто, можливо хтось намагатиметься зараз звернутися до Конституційного Суду, щоб суд зробив правильне роз`яснення», - сказав Є.КОРНІЙЧУК.

Заступник міністра юстиції висловив жаль через те, що у Верховній Раді не застосовується імперативний мандат, за допомогою якого можна було б врегулювати правову ситуацію, пов`язану з коаліцією.

«Я впевнений, що найближчим часом Конституційний Суд розгляне цей запит (щодо застосуванню норми про так званий імперативний мандат стосовно народних депутатів – УНІАН) і дасть роз`яснення, до того ж недвозначне, яке дасть змогу цей механізм застосовувати», - додав він.