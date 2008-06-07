Запроваджено єдиний графік роботи державних нотаріусів

В Україні запроваджено єдиний графік роботи державних нотаріальних контор.

Як повідомили УНІАН у Прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний наказ, з текстом якого можна ознайомитися на сайті Мін‘юсту, підписав глава відомства Микола ОНІЩУК.

Згідно з документом для державних нотаріальних контор установлені загальні вихідні дні - неділя і понеділок. За наявності декількох державних нотаріальних контор в одному населеному пункті вихідні дні установлюються в суботу-неділю або неділю-понеділок. Для прийому громадян у державних нотаріальних конторах вихідними днями є субота, неділя і понеділок.

Крім того, наказом встановлюється, що у прийомні дні нотаріальні контори мають установлювати перерви для відпочинку та харчування працівників тривалістю не більше однієї години таким чином, щоб державна нотаріальна контора працювала безперервно протягом робочого дня.

Наказом також передбачаються інші нововведення, що мають на меті покращити надання послуг населенню нотаріальними конторами.

Зокрема, управління юстиції зобов‘язано забезпечити не рідше ніж двічі на місяць роботу виїзних громадських приймалень (протягом цілого робочого дня) у віддалених населених пунктах чи районах, які не забезпечені нотаріальними послугами. Щокварталу затверджувати графіки роботи виїзних громадських приймалень, про що інформувати населення, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також засоби масової інформації.

Територіальні органи юстиції також зобов‘язано забезпечити створення “гарячих ліній” з питань організації діяльності державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, забезпечення населення нотаріальними послугами та скласти графіки їх проведення тощо.