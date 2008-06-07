У виправній колонії №81 стався другий за тиждень випадок самогубства

У Стрижавській колонії №81, що у Вінницькій області в`язень Є.Комарницький покінчив життя самогубством – це другий випадок за тиждень.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі.

Згідно з повідомленням, подія сталась 5 червня у пів на шосту ранку. "43-річний Є.Комарницький уродженець Львова, в нього було вже п`ять "ходок" - починав із крадіжок та "важких тілесних", а останній строк відбував за умисне вбивство, повідомляють достовірні джерела, які наполягали на анонімності", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня у Стрижавській виправній колонії №81, що у Вінницькій області засуджений С.Максимов 1985 року народження, уродженець Жмеринського району Вінницької області покінчив життя самогубством.