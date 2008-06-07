У Севастополі відкрилося свято Історичного бульвару

У Севастополі марш-парадом учасників ХV фестивалю військово-історичних клубів по Центральному міському кільцю почалися заходи в рамках свята Історичного бульвару, присвяченого 225-й річниці заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, члени військово-історичних клубів, які прибулі сюди з міст України та Росії, поклали квіти до пам`ятників видатним флотоводцям і полководцям Олександру Суворову, Федору Ушакову, Михайлу Лазарєву і Павлу Нахімову.

Завтра на алеї Історичного бульвару відбудуться виставки фондових колекцій Національного музею героїчної оборони і звільнення Севастополя, Севастопольської асоціації національно-культурних товариств, народних музеїв міста, клубу любителів історії міста і флоту, приватних колекціонерів.

Паралельно на площі біля кінопавільйону відбудуться конкурсно-розважальна програма для дітей «Грай-місто», зустріч юних севастопольців з дитячими творчими колективами, конкурс малюнка на асфальті, демонстрація мультфільмів.

З ранку на площі біля будівлі Панорами оборони Севастополя в 1854-1855 роках відбудеться урочисте відкриття XIX музейного свята «День Історичного бульвару», під час якого проходитиме презентація-парад учасників XV міжнародного фестивалю військово-історичних клубів. Потім в районі Рову 4-го бастіону почнеться театралізована вистава (реконструкція бою) учасників ХV міжнародного фестивалю військово-історичних клубів.

У програмі свята - безкоштовні відвідини Панорами оборони Севастополя і виставкових залів музею, конкурсно-розважальна програма для дорослих, краєзнавча гра «До Севастополя - з любов`ю!», демонстрація документального фільму «Салют Севастополю!».