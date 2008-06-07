Козацьку чайку "Спас" не випускають з України

Козацький човен-чайку "Спас" не випускають з України. Під загрозою зриву - перший середземноморський рейс судна за два роки з того часу, як його створили.

Як повідомляє телеканал "ICTV", плавання затримує відсутність у козаків паспортів і віз. А інспекція з безпеки судноплавства за півроку так і не визначила тип чайки згідно судновому регістру. Козаки скаржаться, що бюрократія перемогла здоровий глузд.

У середині липня знаменита копія історичного українського корабля XVII століття планує взяти участь в міжнародному фестивалі у Франції. Там буде представлено майже 2 тис. реконструкцій стародавніх дерев`яних судів.

Минулого року Президент Віктор Ющенко узяв проект "Козацька Атлантика" під особистий контроль. Він доручив уряду всіляко сприяти козакам в подорожі. Але в жовтні державна інспекція з безпеки судноплавства заборонила "Спасу" виходити в море. Тоді був зірваний перехід чайки через Атлантику до Америки.

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