На Харківщині при спробі втекти до РФ затримали двох розшукуваних за вбивство військового

Як повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні, осіб, які розшукувалися за умисне вбивство військовослужбовця Збройних сил України, затримали вчора.

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За відомостями прикордонного загону, двоє громадян України, 1991 та 1992 року народження, жителі Донецької області, намагались уникнути українського правосуддя, виїхавши на територію Росії. Правопорушників виявили в автомобільному пункті пропуску "Гоптівка", через який вони намагались покинути територію України в якості пасажирів рейсового автобусу "Бердянськ – Москва".

Під час оперативних заходів злочинців було виявлено та проінформовано представників спецпідрозділу "Сокіл" Національної поліції, які вже знаходились в пункті пропуску. Вони й здійснили затримання правопорушників.

За інформацією прес-центру Національної поліції, злочинців передано представникам поліції Донецької області. Сьогодні відбудеться суд щодо вибору запобіжного заходу.