Група "Здоб ши здуб" потрапила в аварію

Відома молдавська група "Здоб ши здуб" відклала європейський тур через те, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, повідомив РІА Новости телефоном з лікарні звукорежисер групи Іван Морару.

В аварії Морару одержав перелом ключиці, струс мозку і рвану рану на потилиці, у лідера групи Романа Ягупова - легкий удар, порізи склом.

ЧП сталося за 40 кілометрів від Кишинева, поблизу курортного селища Вадул-луй-Води, близьк першої ночі з п`ятниці на суботу, коли група вирушала в тривалий тур Київ-Італія-Румунія-Угорщина, розповів Морару.

За його словами, "Здоб ши здуб" їхала на гастролі в мікроавтобусі "Мерседес", коли в них в`їхав автомобіль "Фольксваген-шаран".

"П`яний водій автомобіля "Фольксваген", тікаючи поліції, вискочив на зустрічну смугу", - сказав звукорежисер.

За його словами, їх автобус "Мерседес-спринтер" перекинувся двічі на швидкості близько 70 кілометрів. Музиканти вилізли через лобове скло, що вилетіло від удару.

Поліція одразу викликала "швидку". Морару - єдиний з групи, хто залишився в лікарні, де музикантам надали оперативну медичну допомогу.

Звукорежисер повідомив, що поки "Здоб ши здуб" відклав гастрольний тур. Коли він відбудеться - поки невідомо.

Популярна група Zdob Si Zdub була утворена 1994 року. Музиканти в 2005 році потрапили до фіналу "Євробачення", де посіли шосте місце.