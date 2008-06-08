На шахті в Єнакієвому стався вибух

У Донецькій області, в місті Єнакієвому, на шахті ім. Карла Маркса стався вибух, у зоні вибуху опинилися 40 гірників.

Як повідомили в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вибух стався сьогодні о 5.00 на дільниці №78, на горизонті 1000 м. На місце аварії виїхали 7 відділень рятувальників, 3 реанімаційно-протишокових бригади, командування донецького Центроштабу гірничорятувальної служби, а таккже до місця аварії прямують кілька відділень луганських рятувальників.

Як повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації, в результаті вибуху постраждали троє людей на поверхні, також пошкоджені надшахтні будівлі.

В Єнакієвому чекають прибуття міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ.