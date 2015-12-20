Порошенко назвав рішення ЄК щодо безвізового режиму остаточним переходом України від радянського минулого до Європи

Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю одному із українських телеканалів.

За його словами, рішення Єврокомісії, в якому вона пропонує включити Україну до списку країн з безвізовим режимом з ЄС, «є остаточним в питанні історичного вибору України».

«Це той остаточний рубікон, який ми перейшли від пострадянської України, від Радянського Союзу, від нашого комуністичного минулого, це знаменує повернення України в родину європейських народів», - заявив президент.

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Як повідомляв УНІАН, 18 грудня Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт щодо виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включити її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений Раді ЄС та Європейському парламенту, і на основі цього документа вони мають затвердити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Діалог між Євросоюзом та Україною щодо лібералізації візового режиму було започатковано у 2008 році, а в 2010 році ЄС запропонував Україні План дій щодо візової лібералізації.