У Луганській області засуджено 2 бойовиків "ЛНР"

Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, навесні і влітку 2014 жителі Лисичанська в складі незаконного збройного формування несли службу на блокпостах, зокрема, в районі Лисичанського склозаводу «Пролетарій», перевіряли документи у водіїв і оглядали автотранспорт.

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Кримінальне розслідування велося за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).