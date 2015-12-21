У Луганській області засуджено 2 бойовиків "ЛНР"

12:12, 21 грудня 2015
Суспільство
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Лисичанський міський суд Луганської області 18 грудня засудив до 3 років та 1 року і 3 місяців позбавлення волі двох учасників незаконного збройного формування - терористичної організації «ЛНР».

РИА Новости

Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, навесні і влітку 2014 жителі Лисичанська в складі незаконного збройного формування несли службу на блокпостах, зокрема, в районі Лисичанського склозаводу «Пролетарій», перевіряли документи у водіїв і оглядали автотранспорт.

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Кримінальне розслідування велося за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

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