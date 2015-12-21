Фельдман закликав священиків і парафіян до миру і стриманості
16:43, 21 грудня 2015Суспільство
289 0Актуально
Народний депутат України, голова Міжнародного міжконфесійного форуму і засновник Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії Олександр Фельдман закликав учасників конфлікту навколо Успенського храму в селі Пташине (Рівненська область) до церковного єднання і взаємоповаги.
Олександр Фельдман / УНІАН
«Ми повинні зробити все можливе, щоб не спровокувати глибокий внутрішній міжконфесійний конфлікт в ситуації зовнішньої агресії, - зазначив Олександр Фельдман. - Зараз, коли Україна переживає такий нелегкий час, особливо важливо зберегти мир».
Також народний депутат закликав усіх учасників конфлікту до розсудливості й стриманості.
Читайте такожНардеп Фельдман пропонує ввести кримінальну відповідальність за заперечення ГолодоморуНагадаємо, що конфлікт навколо Успенського храму між двома православними громадами триває більше року. У суботу, 19 грудня, у селі сталося чергове зіткнення, під час якого священики і паломники побилися. Також були вибиті двері в церкву і зламаний паркан.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter