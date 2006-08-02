ЧСЗ хоче повернути територію СП ”Нібулон” у державну власність

ВАТ ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ, м. Миколаїв) 1 серпня подало позов до Господарського суду Миколаївської області про визнання недійсним договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва «Реконструкція Східної добудовної набережної», який перебуває на території ДАХК «ЧСЗ» і в даний момент належить ТОВ СП «Нібулон» (м. Миколаїв). Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАХК «ЧСЗ».

У повідомленні наголошується, що за твердженням позивача, об`єкт, який фактично є територією, на якій стоїть СП «Нібулон», було придбано з порушенням вимог чинного законодавства України.

«Є всі підстави для визнання договору купівлі-продажу недійсним і повернення даного об`єкта в державну власність», - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові казани, механізми і суднове устаткування. Понад 80% продукції ЧСЗ йде на експорт.

СП «Нібулон» займається виробництвом, переробкою і продажем сільгосппродукції. Компанія входить в трійку найбільших експортерів соняшнику в Україні.