Відкривається новий міжпланетний рейс авіакомпанії «Люфтганза»

3 серпня об 11.00 біля офісу компанії „Люфтганза” по вул. Богдана Хмельницького 52 в Києві відбудеться театралізоване дійство, під час якої громадяни України в урочистій обстановці відкриють новий міжпланетний рейс авіакомпанії „Люфтганза” „Франкфурт-Марс”. Під звуки святкової музики учасники акції проведуть перший запуск літака авіакомпанії „Люфтганза” на Марс.

Відкриття рейсу пов’язане із необхідністю для авіакомпанії освоювати нові маршрути. Так, останнім часом авіакомпанія „Люфтганза” почала активно освоювати авіасполучення між німецькими містами та Донецьком, витіснивши українську компанію „Донбасаеро”. На сьогодні бажання „Люфтганзи” здійснювати рейси за маршрутом „Франкфурт-Дніпропетровськ” стало причиною жорсткої війни німецького авіагіганта з українською державною авіакомпанією „Дніпроавіа”. Фактично „Люфтганза” проводить захоплення і монополізацію перспективних маршрутів авіасполучення.

Громадяни України пропонують компанії „Люфтганза” розпочати літати не в Дніпропетровськ, а відразу на Марс!

Біля офісу компанії „Люфтганза” Асоціація захисту прав громадян України встановить інформаційні намети та розпочне безстрокову акцію з метою привернути увагу громадськості до кризової ситуації, яка склалась у зв’язку з наступом „Люфтганзи” на вітчизняні авіакомпанії.

Додаткова інформація за тел.: 8-050-462-05-97