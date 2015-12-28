Більше половини українців підтримують вступ до вишів через ЗНО - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, представляючи результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо проблем освіти в Україні.

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Експерт зазначила, що у 2014 році підтримка ЗНО становила 59%, не підтримували цю систему 21% населення.

Згідно з опитуванням, населення висловлює згоду з тим, що ЗНО дало змогу обдарованим дітям вступити до будь-якого вишу, навіть найпрестижнішого (згодні з цим 60%, не згодні 23% респондентів). Крім того, ЗНО стимулює учнів не сподіватися на чиюсь допомогу, а вчитись (згодні з цим 66%, не згодні 18%); ЗНО зменшило рівень корупції при вступі до ВНЗ (згодні 46%, не згодні 32%); ЗНО стало кроком до справедливості у державі (згодні 46%, не згодні - 29%); ЗНО дало змогу обирати кращих студентів (згодні 50%, не згодні - 25%).

Найвищий рівень корупції, на думку учасників опитування, існує при вступі до ВНЗ на творчих конкурсах (60%), далі йдуть вступ до магістратури чи на рівень спеціаліста (50%), випускні іспити в школі (40%).

Найменш корумпованим вважають вступ до вишів за результатами ЗНО 34% учасників соціологічного дослідження, минулого року цей показник був меншим -27%.

Щодо наявних проблем з реалізацією ЗНО 40% опитаних висловлюаали сумніви у чесності дотримання закладеної процедури.

Опитування показало, що про нововведення, які були впроваджені у систему ЗНО у 2015 році, добре знають лише 11% населення, ще 29% "щось про це чули" і 60% не знають нічого.

Серед тих, хто знає про нововведення ЗНО-2015, найбільше невдоволення викликає обмеження дії сертифікату тестування лише поточним роком (не задоволені цим 53%, задоволені 25%); не задоволені переважно і перспективою поєднання державного іспиту з іноземної мови зі складанням ЗНО (задоволені цим 27%, не задоволені - 36%).

З 5 по 14 грудня 2015 року Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з фірмою "Юкрейніан Соціолоджі Сервіс" провів загальнонаціональне соціологічне опитування "Громадська думка - грудень 2015" щодо проблем освіти в Україні.

Всього було опитано 2001 респондент віком старше 18 років. Теоретична похибка вибірки на рівні 0,954, не перевищує 2,2%.