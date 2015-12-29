Рятувальники закликають українців бути обережними на вулиці через морози та ожеледицю

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС.

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"29-30 грудня у південній частині окремі пориви вітру 15-20 м/с. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - йдеться у повідомленні.

"Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці", - наголосили в ДСНС.

Щоб зменшити ризик травмувань при ожеледиці рятувальники радять людям похилого віку та вагітним жінкам в такі дні намагатися не виходити на вулицю, або брати з собою палицю з гумовим наконечником чи шипом; жінкам не варто взувати чоботи на високих підборах; не тримати руки в кишенях і уникати прогулянок поряд із проїжджою частиною, адже можна впасти та вилетіти на дорогу.

В ДСНС нагадують, що в разі небезпеки слід телефонувати до Служби порятунку "101".