В УПЦ МП дозволили не споминати патріарха московського за богослужінням і замінити слова "Російська держава"

Як повідомляє портал «Релігія в Україні», на зборах Київської єпархії Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій дозволив як виняток не споминати за богослужінням патріарха московського Кирила, якщо це спричиняє конфліктні ситуації та непорозуміння серед парафіян.

«Якщо десь сьогодні гостро стоїть питання, то можна і утриматися від споминання патріарха», - сказав митрополит Онуфрій, оскільки це "буде виправдано ікономією".

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Митрополит Онуфрій також навів приклад з практики інших помісних церков, згадавши про те, що в Румунії за службою священик споминає тільки свого єпископа, а вже єпископ - патріарха.

Не споминати за богослужінням патріарха московського санкціонував попередній глава УПЦ митрополит Володимир (Сабодан). Однак торік на єпархіальних зборах у Києві митрополит Онуфрій суворо наголошував на необхідності споминати патріарха Кирила.

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«Можливо, свою думку він змінив після обговорення питання з патріархом Кирилом, з яким зустрічався напередодні єпархіальних зборів - під час поїздки до Москви на засідання Синоду РПЦ», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що владика Онуфрій дозволив зміни у богослужбових текстах - замінити слова "Російська держава" на "держава Руська" або "наша".