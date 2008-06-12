Підлеглий Вінського нагрів руки на 5 мільйонів

У Києві правоохоронці викрили заступника начальника з економічних питань однієї з залізниць, який підписав акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості (роботи фактично не проводилися), і незаконно перерахував кошти на рахунки товариства з обмеженою відповідальністю, завдавши такими діями збитків державі на суму 4,8 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, стосовно правопорушника порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).