ОБСЄ про ситуацію на Донбасі: у 2015 році відбулися позитивні події, однак повного припинення вогню все ще немає

Як повідомили УНІАН у прес-службі місії, Апакан висловив тверду надію, що наступний рік стане поворотним моментом для деескалації насильства і здійснення конкретних кроків з метою всебічного вирішення конфлікту в Україні.

«Народ України чекає на мир і нормалізацію в країні», – сказав він.

«Ми розуміємо катастрофічні наслідки гуманітарної кризи, з якою зіткнулося так багато людей на сході України, і необхідність припинити насильство, що живить цю кризу», – зауважив Апакан.

Напередодні свят «ми пам'ятаємо про багатьох загиблих і тих, хто був змушений розлучитися зі своїми сім'ями і друзями, з якими вони б святкували», – додав голова місії.

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За його словами, у 2015 році відбулися позитивні події, зокрема підписання угод про припинення вогню і відведення озброєння, однак це не означає, що мир вже настав або що безпека мирного населення гарантована.

«Повного і всеосяжного припинення вогню все ще немає. В останні тижні грудня кількість порушень режиму припинення вогню на сході України знову збільшилася, і це тривожний розвиток подій як на кінець року», - заявив Апакан.

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«Порушення режиму припинення вогню – не єдина загроза для мирного населення. По обидві сторони лінії зіткнення міни все ще спричиняють загибель і травми», – сказав він, нагадавши, що сторони, які підписали меморандум від 19 вересня 2014 року у Мінську, погодилися прибрати міни в зоні безпеки.

«Для безпеки всього народу України вкрай важливо, щоб ці зобов'язання були негайно виконані», – наголосив Апакан.