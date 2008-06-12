З України депортували злодія в законі Гочу

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України депортували з території держави із забороною в’їзду на 5 років громадянина Грузії Гочу ЛОМІНЕШВІЛІ (1966 р.н.), відомого у кримінальному світі як «злодій в законі» на прізвисько “Гоча”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, цей уродженець міста Батумі останні два роки мешкав у Харкові.

У Києві він опинився по дорозі до Польщі. Під час затримання у столиці Гоча вчинив спротив оперативникам ГУБОЗ та міліціонерам Голосіївського райвідділу внутрішніх справ у місті Києві. За це його рішенням Голосіївського райсуду було притягнуто до адміністративної відповідальності та засуджено до адміністративного арешту на 10 діб.

Як з’ясували оперативники ГУБОЗ, паспорт громадянина України, який мав при собі Г.ЛОМІНЕШВІЛІ, він отримав з порушенням чинного законодавства в одному з районних підрозділів міліції Харківської області. Посадову особу, яка видала український паспорт грузинському «злодію в законі», торік звільнили із посади і нині притягують до кримінальної відповідальності.

За інформацією Департаменту юстиції Республіки Грузії, Г.ЛОМІНЕШВІЛІ є громадянином цієї країни. Більш того, карний розшук Аджарської Автономної Республіки оголосив його у міждержавний розшук за ст. 223 Кримінального кодексу Грузії – за «злодійство в законі».

Після надання грузинським посольством Г.ЛОМІНЕШВІЛІ тимчасової посвідки для повернення на батьківщину, українські правоохоронці рейсовим літаком доправили його до Тбілісі, де у аеропорту його вже затримали грузинські колеги.