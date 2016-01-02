Пісня "Браття українці" стала офіційним гімном АТО (відео)

Лідер гурту Вова Гейзер отримав офіційне підтвердження цього статусу пісні від заступника голови Адміністрації Президента Ростислава Павленка, повідомляє Украинская правда.

"Пісня "Браття Українці" була написана незадовго до початку бойових дій на Донбасі. Для мене ця пісня стала пророчою, а відтепер вона офіційно визнана Гімном АТО. Однак, зверніть увагу, у цій пісні є такі рядки: "З нами свята віра, з нами Бог і правда, і ми проти того, щоб брат ішов на брата. А якщо з війною - тоді начувайтесь, нас ніщо не зупинить. Слава Україні!" Ми підкреслюємо - Україна не хоче війни, однак ми до останнього будемо захищати свої кордони, свою Незалежність, честь та гідність українського народу", - говорить Вова Гейзер.

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