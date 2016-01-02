На Львівщині згорів ресторан-музей

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 січня у селі Черлянське Передмістя Городоцького району на горищі дерев’яної будівлі ресторану "Княжий двір" виникла пожежа.

Вогнем повністю знищено будівлю закладу. Потерпілих немає.

Читайте такожУ Києві в Гідропарку горить ресторан "Млин" (відео)

Ліквідація займання тривала близько 1,5 години силами 8 пожежно-рятувальних відділень.

Причина пожежі встановлюється.

Ресторан-музей "Княжий двір" був споруджений з дерева, дизайн закладу виконаний у стилі стародавніх елементів побуту українського села XVIII століття. Заклад знаходиться на відстані 20 км від Львова.