На Львівщині згорів ресторан-музей
09:53, 02 січня 2016Суспільство
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На Львівщині згорів ресторан-музей "Княжий двір", вогнем повністю знищено будівлю закладу.
Потерпілих немає / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 січня у селі Черлянське Передмістя Городоцького району на горищі дерев’яної будівлі ресторану "Княжий двір" виникла пожежа.
Вогнем повністю знищено будівлю закладу. Потерпілих немає.
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Ліквідація займання тривала близько 1,5 години силами 8 пожежно-рятувальних відділень.
Причина пожежі встановлюється.
Ресторан-музей "Княжий двір" був споруджений з дерева, дизайн закладу виконаний у стилі стародавніх елементів побуту українського села XVIII століття. Заклад знаходиться на відстані 20 км від Львова.
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