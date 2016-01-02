У поліції назвали причину вчорашньої пожежі на газопроводі у Закарпатській області

Про це сьогодні повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

При цьому у поліції наголосили, що труба, в якій зайнявся газ у лісі біля с. Городилово Хустського району, є резервною. Поставки газу по ній до Словаччини не здійснювалась.

У повідомленні зазначається, що вдень 1 січня на телефон 102 надійшло повідомлення від диспетчера Хустського управління магістральних газопроводів про вибух газу.

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На місце прибула слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що в лісовому масиві за 3 км від села Городилово Хустського району вибухнула газова труба і сталося загорання газу.

До 15.30 аварію було локалізовано, витік газу припинено. Потерпілих внаслідок вибуху газу немає.

На місці події працює спеціальна комісія.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Закарпатської облдержадміністрації, 1 січня біля с. Городилово вибухнув магістральний газопровід, який постачає газ із Росії в країни ЄС.

За даними прес-служби, обладнання зафіксувало підземну розгерметизацію труби о 9.55 ранку.

В ОДА повідомили, що з місця пошкодження під тиском почав вириватися газ, який о 12.03 від випадкової іскри зайнявся. Внаслідок вибуху утворився вогняний стовп до 50 метрів у висоту, його бачили мешканці сіл кількох районів області.