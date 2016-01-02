Джемілєв висловився про неможливість здійснити морську блокаду Криму

«По-перше, морська блокада всього Криму – це неможливо, для цього потрібно мати військові кораблі, і, напевно, це може здійснити лише НАТО, якщо буде відповідне рішення», – сказав Джемілєв, пише Крим.Реалії.

Він зазначив, що мова йшла про жорсткий контроль тієї продукції, яка, за його інформацією, на баржах йде контрабандним шляхом через нейтральні води.

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«Йшлося про 3-4 проекти, як це можна здійснити. Мені вони видаються не зовсім реальними, але, тим не менш, вони є», –додав Джемілєв.

Ленур Іслямов прогнозував старт морської блокади Криму в кінці 2015 – початку 2016 року. Він також зазначив, що ініціатори блокади прагнуть зробити життя на півострові «максимально дискомфортним для окупантів».

Товарну блокаду Криму активісти акції почали 22 вересня 2015 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».