У центрі Одеси горить "Літній театр" (фото, відео)
19:43, 02 січня 2016Суспільство
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У відомстві заявили, що говорити про причини, що викликали пожежу, поки рано.
На даний момент проводяться активні роботи з ліквідації пожежі / Скріншот відео
У центрі Одеси горить «Літній театр».
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, ввечері на спецлінію «101» надійшов дзвінок про палаючий на території Міського саду театр.
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«На місце НП оперативно направлені пожежні розрахунки і спеціальна автотехніка. Зараз повним ходом йдуть рятувальні роботи», - сказали в управлінні.
У відомстві заявили, що говорити про причини, що викликали пожежу, поки рано.
За даними управління об'єктів охорони культурної спадщини, майданчик значиться як «Літній театр» обласної філармонії. Відкрито цей театр був у 1949 році.
Відео Громадське ТБ Одеси
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