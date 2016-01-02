У центрі Одеси горить "Літній театр" (фото, відео)

У центрі Одеси горить «Літній театр».

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, ввечері на спецлінію «101» надійшов дзвінок про палаючий на території Міського саду театр.

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«На місце НП оперативно направлені пожежні розрахунки і спеціальна автотехніка. Зараз повним ходом йдуть рятувальні роботи», - сказали в управлінні.

У відомстві заявили, що говорити про причини, що викликали пожежу, поки рано.

За даними управління об'єктів охорони культурної спадщини, майданчик значиться як «Літній театр» обласної філармонії. Відкрито цей театр був у 1949 році.