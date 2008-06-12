Яценюк виступає за непопулярні рішення

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за приватизацію житлово-комунальної сфери і за кардинальну зміну цінової й тарифної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови ВР, про це він заявив сьогодні у Львові під час зустрічі з членами президії Львівської обласної ради, виконкому міської ради Львова, колегії облдержадміністрації, головами районних рад і головами міст обласного значення.

«Це непопулярна позиція, але все ж таки треба приймати це складне економічне рішення», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Торкаючись проблем житлово-комунального господарства, голова ВР порадив місцевим керівникам фінансувати цю сферу шляхом компенсації відсоткової ставки через залучення кредитів.